Украина

Состояние крайне тяжелое: появились свежие данные о зверски избитом в Харькове журналисте

Оператора 24 канала Вадима Макарюка, попавшего в реанимацию после столкновений в Харькове на «Барабашово» в крайне тяжелом состоянии, перевели в седьмую городскую больницу.

Как сообщает журналистка «Настоящего времени» Ольга Калениченко, в другое медучреждение пострадавшего перевели, поскольку в больнице имеется лучшее оборудование и «более квалифицированные врачи по его проблеме».

«Его состояние крайне тяжелое. Из разговора с заведующим отделением: сейчас речь идет о том, чтобы он вообще выжил», — сообщает журналистка в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель начальника ГУНП в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Чиж заявил, что правоохранители установили двоих нападавших, которые «осуществляли активные действия» в отношении Вадима Макарюка.



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