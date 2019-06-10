Украина

Избиение журналиста на «Барабашово» в Харькове: в полиции рассказали о нападавших

В Харькове полиция установила личности двоих человек, во время конфликта на ТЦ «Барабашово» напавших на телеоператора Вадима Макарюка, который с инсультом в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщает ХарківTimes, об установлении личностей напавших на сотрудника телеканала заявил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области — начальник следственного управления Сергей Чиж. «Мы видим, кто и как толкает Макарюка … На данный момент установлены двое напавших, которые осуществляли активные действия в отношении журналиста. Мы понимаем, кто это, на данный момент собираем доказательную базу», — сказал он.

По словам Сергея Чижа, следователи пока что не могут пообщаться с пострадавшим — врачи запретили разговаривать с Вадимом Макарюком, учитывая состояние его здоровья. На данном этапе следствие собирает видео с места происшествия, назначен ряд экспертиз.

Также сообщается, что сотрудники «Барабашово» нашли вдеокамеру, которую отобрали у оператора и разбили напавшие на Макарюка. Техника приобщена к материалам следствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в службе безопасности ТЦ «Барабашово» показали видео, на котором активист «Нацкорпуса» стрелял из пистолета по предпринимателям.

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