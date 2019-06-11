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Есть риски: сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии
Состояние российского продюсера Бари Алибасова, который случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот», остается стабильно тяжелым. За его жизнь борются медики института имени Склифосовского, которые ввели пациента с тяжелыми химическими ожогами внутренних органов в состояние медикаментозного сна. Предполагалось, что Бари Каримович «поспит» двое суток, но он все еще находится в коме. Как говорят медики, четвертые-пятые сутки будут для него решающими.
Тем временем, несколько Телеграмм-каналов сообщили, что состояние Алибасова резко ухудшилось, якобы у него началось внутреннее кровотечение в желудке. «Врачи пытаются его остановить, но ситуация тяжелая: гемоглобин упал до критической отметки, музыкант впал в кому», — сообщали они.
Эту информацию опроверг сын продюсера, который держит прямую связь с медиками.
«Кровотечение действительно может начаться, есть такая вероятность, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе. Зона риска — четыре дня. В этот срок все должно решиться. Поэтому сейчас просто ждем и надеемся на лучшее. Врачи за ним активно наблюдают, делают все возможное». — сообщил Бари Бариевич, который с первых суток дежурит в Склифе у палаты отца, изданию «Комсомольская правда».
Информация о ухудшении состояния Алибасова появилась после выхода популярного ток-шоу на федеральном канале, на котором темой обсуждения стала смерть женщины, также отравившейся «Кротом».
Напомним, Алибасов оказался в реанимации 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьезные ожоги внутренних органов — пищевода, желудка. Медики приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон.
Ранее Бари Алибасов-младший рассказал о серьезных осложнениях — раны неправильно срастаются, продюсер не сможет глотать самостоятельно. Возможно, нужна будет пластическая операция на слизистой.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что Бари Алибасов в больнице написал новое завещание.
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