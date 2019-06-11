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Шоу-бизнес

Есть риски: сын Бари Алибасова рассказал о его состоянии

11:09 11 июня 2019
Бари Алибасов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Состояние российского продюсера Бари Алибасова, который случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот», остается стабильно тяжелым. За его жизнь борются медики института имени Склифосовского, которые ввели пациента с тяжелыми химическими ожогами внутренних органов в состояние медикаментозного сна. Предполагалось, что Бари Каримович «поспит» двое суток, но он все еще находится в коме. Как говорят медики, четвертые-пятые сутки будут для него решающими.

Тем временем, несколько Телеграмм-каналов сообщили, что состояние Алибасова резко ухудшилось, якобы у него началось внутреннее кровотечение в желудке. «Врачи пытаются его остановить, но ситуация тяжелая: гемоглобин упал до критической отметки, музыкант впал в кому», — сообщали они.

Эту информацию опроверг сын продюсера, который держит прямую связь с медиками.

«Кровотечение действительно может начаться, есть такая вероятность, если вскроется циркулярный ожог в пищеводе. Зона риска — четыре дня. В этот срок все должно решиться. Поэтому сейчас просто ждем и надеемся на лучшее. Врачи за ним активно наблюдают, делают все возможное». — сообщил Бари Бариевич, который с первых суток дежурит в Склифе у палаты отца, изданию «Комсомольская правда».

Информация о ухудшении состояния Алибасова появилась после выхода популярного ток-шоу на федеральном канале, на котором темой обсуждения стала смерть женщины, также отравившейся «Кротом».

Напомним, Алибасов оказался в реанимации 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Он получил серьезные ожоги внутренних органов — пищевода, желудка. Медики приняли решение ввести пациента в медикаментозный сон.

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал о серьезных осложнениях — раны неправильно срастаются, продюсер не сможет глотать самостоятельно. Возможно, нужна будет пластическая операция на слизистой.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Бари Алибасов в больнице написал новое завещание.

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