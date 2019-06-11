Консул Испании вплавь нарушил границу Украины

Украина

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиэлья, участвовавший в организованных в России соревнованиях X-Waters, переплыл Керченский пролив и, таким образом, незаконно пересек границу Украины, преодолев расстояние от косы Чушка (Краснодарский край России) до крепости Ени-Кале в оккупированной Керчи. Ранее в аннексированном Крыму «засветилась» известная российская актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Маша Горбань.

Как сообщают «Крым.Реалии», консул Испании подтвердил факт посещения Крыма журналисту, однако отказался отвечать на вопрос, предупреждали ли его организаторы о последствиях незаконного посещения аннексированного Крыма. «Не знаю. Я не хочу никаких комментариев давать», — заявил Альфонсо Лопес Пандиэлья и добавил, что он, являясь почетным консулом, не состоит на государственной службе в Испании.

По этому поводу в Госпогранслужбе Украины напомнили об ответственности за посещение аннексированного Крыма с нарушением режима пересечения украинской госграницы. «Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен, если же это нарушение совершено группой лиц, то от 5100 гривен», — сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму российское Минобороны захватило популярный пляж в Севастополе. Территорию в урочище Батилиман обнесли колючей проволокой и начали строительство.

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