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Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначениях в Высший совет правосудия и объявил открытый конкурс по отбору кандидатов в ВСП. Ранее Зеленский отменил указы Поршенко о назначениях в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
Так, Зеленский отменил указы о назначении в Высший совет юстиции Андрея Василенко (в 2015 году он был назначен членом Высшей квалификационной комиссией судей) и Михаила Исаакова (член высшей квалификационной комиссии адвокатуры)
Другой президентский указ предусматривает проведение открытого конкурса по отбору кандидатов «для осуществления президентом Украины назначений членов Высшего совета правосудия».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!