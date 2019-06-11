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Волна «минирований» в Украине: в полиции рассказали, куда ведут следы
Значительное количество сообщений о минировании объектов в Украине поступило с IP-адреса общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в России. Кстати, 11 июня неизвестный «заминировал» Конституционного суда Украины, который рассматривает законность указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Как сообщает первый замглавы Национальной полиции Украины Владислав Аброськин, только за минувшие сутки в Украине «заминировали» 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе, Геническе.
«Представьте себе, правоохранителям пришлось эвакуировать более 32 тысяч граждан из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена. Ублюдки просто издевались над гражданами Украины», — пишет Аброськин в социальных сетях.
По его словам, большинство сообщений о минировании поступали на электронные адреса различных организаций и предприятий с IP-адреса компании, зарегистрированной в России. Вячеслав Аброськин объяснил, что сотрудники полиции вынуждены реагировать на каждое подобное сообщение.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», анонимы сообщили о взрывчатке, заложенной в Верховной Раде, Министерстве обороны, а также на пяти станциях метро в Киеве, которые днем были закрыты на вход и на выход.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.