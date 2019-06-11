Родилась в рубашке: во Львове женщину едва не убило фрагментом скульптуры (фото)

Происшествия

В Львове на проспекте Свободы, 1/3 от здания отпал фрагмент консоли в виде атланта, держащего балкон. Скульптура расположена под балконом, под которым устроили точку продажи кофе. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«Когда просто хочешь попить кофе и вот такие „сюрпризы“ летят с самого утра на людей. Женщина „родилась в рубашке“. Была бы очередь из 2−3 человек — без жертв не обошлось. Прошу отреагировать на данную проблему!» — написала львовянка в Facebook-сообществе «Горячая линия города Львова».

Отметим, что дом на проспекте Свободы, 1/3 является памятником архитектуры местного значения. Его построили в 1809—1811 годах. раньше здесь был Дом кредитного Земельного Общества.

Как писали «ФАКТЫ», в конце мая на этой же улице во Львове на прохожую упал камень со здания и поранил ей голову. А 5 июня в центре Львова пострадала 16-летняя девушка, на которую упал фрагмент фасада старинного здания по улице Федорова, 1. Ее госпитализировали.

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