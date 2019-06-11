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Происшествия

Последствия смертельного пожара в одесской психбольнице сняли с воздуха (видео)

15:25 11 июня 2019 103
Пожар в одесской психбольнице
Инф. «ФАКТОВ»

Последствия пожара в Одессе, где 10 июня загорелся один из корпусов Одесского областного медицинского центра психического здоровья, показали с воздуха.

Видео в сеть выложила «Думская».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по предварительным данным, пожар в Одесском областном центре психического здоровья, во время которого погибли люди, возник из-за «занесенного извне огня». Четыре человека погибли на месте, а еще двое — в больницах. Среди погибших — медсестра. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Еще шестеро пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Также в сеть выложили видео, где пожар в медцентре сняли с высоты птичьего полета.


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