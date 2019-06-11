Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов: кто попал под раздачу

Президент Владимир Зеленский 11 июня уволил 15 глав областных государственных администраций. Увольнения состоялись после того, как из Кабмина были получены соответствующие представления.

О кадровых решениях Зеленского рассказал замглавы администрации президента Руслан Рябошапка. Так, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожско областей. Об этом сообщает РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter