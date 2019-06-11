Украина

Звезда "первой" величины: российский певец Александр Буйнов собрался с концертом в Донецк

В среду, 12 июня, российский певец Александр Буйнов собрался выступить в оккупированном Донецке, куда ранее с концертом приезжал сын «есаула российской эстрады» Олега Газаманова Родион.

Буйнов разместил афишу концерта ко Дню России в Twitter, анонсировав «грандиозный концерт» на площади Ленина.

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим сообщением, не стеснялись в выражениях:

«Концерт, посвященный дну России».

«В России он вышел в тираж, а на Донбассе сможет приподнять бабла. Вот и все».

«Александр, запомните, флаг России — белые и голубые взяли верх над красными».

«Лучший концерт в истории Донбасса. За шо боролись…»

«ПОЗОР!!! Надо же на старости лет так офоршмачиться!»

«@myrotvorets — ваш клиент».

«Участь отставных лабухов — развлекать террористов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину за поддержку политики Кремля и незаконное посещение оккупированных украинских территорий, во время выступления во временно оккупированном Донецке провалился под сцену. Однако позже в сети опубликовали настоящее видео инцидента. На кадрах видно, что падение человека под сцену произошло совершенно под другую музыку.

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