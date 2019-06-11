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Звезда "первой" величины: российский певец Александр Буйнов собрался с концертом в Донецк
В среду, 12 июня, российский певец Александр Буйнов собрался выступить в оккупированном Донецке, куда ранее с концертом приезжал сын «есаула российской эстрады» Олега Газаманова Родион.
Буйнов разместил афишу концерта ко Дню России в Twitter, анонсировав «грандиозный концерт» на площади Ленина.
Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим сообщением, не стеснялись в выражениях:
«Концерт, посвященный дну России».
«В России он вышел в тираж, а на Донбассе сможет приподнять бабла. Вот и все».
«Александр, запомните, флаг России — белые и голубые взяли верх над красными».
«Лучший концерт в истории Донбасса. За шо боролись…»
«ПОЗОР!!! Надо же на старости лет так офоршмачиться!»
«@myrotvorets — ваш клиент».
«Участь отставных лабухов — развлекать террористов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети появилось видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину за поддержку политики Кремля и незаконное посещение оккупированных украинских территорий, во время выступления во временно оккупированном Донецке провалился под сцену. Однако позже в сети опубликовали настоящее видео инцидента. На кадрах видно, что падение человека под сцену произошло совершенно под другую музыку.
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