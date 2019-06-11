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В Европу за 5 евро: в Украину зашел крупнейший автобусный лоукостер FlixBus
В Украину зашел крупнейший и самый бюджетный автобусный перевозчик Европы — Flixbus. Ранее о своем возвращении в Украину объявила мультинациональная авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS).
Как сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, Украина — вторая страна после США вне Европейского союза, где начинает работу этот перевозчик. «Билеты от пяти евро уже есть онлайн», — написал он на своей страничке в социальных сетях.
Как сообщает «Лига», из Киева сейчас доступно 43 маршрута в Европу. Стоимость билетов начинается от 499 грн (в польский Ряшев). Билет в Краков и Катовице обойдется чуть больше — 600 грн, во Вроцлав — 800 грн. В города Чехии, Венгрии и Словакии билеты стоят больше 1300 грн, Германии — 2000 грн.
Также в компании объявили акцию на поездки из Киева в Кельн, Росток, Карлсруэ, Штутгарт, Вену. Цена билетов по этим направлениям — от 5 до 15 евро при бронировании до 10:00 13 июня (для поездок в период с 11 июня по 30 сентября).
Традиционные цены из Львова — от 359 грн, Ровно — от 429 грн, Житомира — 499 грн, Ужгорода — 1 489 грн (пока доступно только два направления, в Вену и Будапешт).
Также сообщается, что оператор применяет лоукост-модель — чем раньше бронируешь, тем больше экономия. Помимо онлайн-покупки, приобрести билет можно и непосредственно перед поездкой у водителя автобуса. Но есть риск: все места уже забронированы или цена будет дороже.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине заработал новый сервис для пассажиров международных или межобластных автобусов — интерактивная карта автобусных маршрутов.
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