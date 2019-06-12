«Диета Гитлера»: стало известно, почему вождь Третьего рейха не ел мясо

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Британским журналистам удалось пообщаться с 95-летней Марго Вельк, которая работала в главной ставке фюрера Wolfsschanze («Волчье логово»), располагавшейся в Восточной Пруссии и действовавшей на протяжении более трех лет, с 1941 по 1944 годы. Об этом пишет Express.co.uk.

Издание уточняет, что Вельк работала там 2,5 года и была в числе прочих немок, отвечавших за приготовление пищи для Гитлера и опробование ее на наличие яда (фюрер очень боялся, что его отравят). Спаржа, перец, рис, горошек, салаты — вот ассортимент продуктов, которые смогла вспомнить Марго Вельк в рационе Гитлера — ни мяса, ни рыбы в «Волчьем логове» главному нацисту Германии не подавали.

Ее слова подтверждают практически все современные исследователи диеты Адольфа Гитлера: они склоняются к мнению, что убежденным вегетарианцем фюрер никогда не был.

Вегетарианской его диета во второй половине его жизни стала вынужденно — главного нациста Третьего Рейха умышленно настраивали именно на такую систему питания. Британский специалист по истории диетологии, автор пяти книг по системе питания Беатрис Уилсон уверена: вегетарианство Гитлера — это всего лишь историческое клише, шаблон, тиражируемый СМИ. В классическом понимании фюрер вегетарианцем, человеком, не употребляющим мяса из любви к животным, никогда не был — есть многочисленные свидетельства того, как он с упоением рассказывал за обедом о собственных наблюдениях поведения животных на бойне.

Аналогичного мнения придерживался и британский автор «Книги всеобщих заблуждений» Ллойд Джон — по его убеждению, принципиальное вегетарианство Гитлера — не более чем выдумка. На самом деле подобная диета преследовала иные цели.

Уилсон говорит о том, что Гитлер был веганом в отрочестве, то только вследствие бедности семьи — «[будущий фюрер] влачил жалкое существование на ["пустом"] супе, кукурузном пудинге и маргарине». А при написании своей «Майн Кампф» в тюрьме в 1924 году уже «жевал колбасу и селедку».

Своеобразное диетпитание Гитлера последних лет жизни, по мнению Беатрис Уилсон, было следствием активной «шарлатанской» врачебной практики личного врача фюрера Теодора Мореля. К примеру, Морель в своих записях от 9 августа 1941 года записал, что на обед у Гитлера были «мороженое, вареный картофель и клубника».

Из сохранившихся и дошедших до наших дней документальных источников следует, что маниакальные предубеждения Адольфа Гитлера касались и его диеты. Фрукты и овощи для него выращивались на спецплантациях, без применения каких-либо химикатов и удобрений. Более того, фюрер беспредельно доверял своему лечащему врачу, профессору Морелю, который и был «идеологом» системы питания своего подопечного.

Ллойд Джон, а также его соотечественницы Виктория Кларк и Мелисса Скотт, авторы книги «Обеды диктаторов», писали, что Гитлер был довольно вонючим персонажем (в прямом смысле этого слова) и беспрестанно «озонировал воздух» — у фюрера наличествовал хронический метеоризм и якобы вследствие этого, в частности, ему и прописали вегетарианскую диету. Кроме того, Морель убеждал Гитлера в необходимости принятия громадного количества таблеток (свыше 20 ежедневно) плюс уколы для обезболивания и поддержания тонуса). Медики, изучавшие систематику подобных процедур, полагают, что такая ежегодная практика старит организм человека на 4 — 5 лет.

Британцы Ллойд Джон, Виктория Кларк и Мелисса Скотт уверены: система питания Гитлера в качестве воздействия на личность фюрера имела обратный психосоматический характер — состояние организма, вызванное массированным и бездумным воздействием лекарственных препаратов (Кларк и Скотт называют в их числе и опий), а также несбалансированное питание, в значительной степени в итоге сформировали психику Адольфа Гитлера, в конечном итоге проявившуюся в решениях и приказах, свидетельствующих о наличии патологии у человека, их отдающего.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт по безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант запаса Василий Богдан заявил в интервью нашему изданию, что нынешний лидер Кремля Владимир Путин вобрал в себя то, что отбрасывалось российской интеллигенцией, начиная с XVIII столетия, и у него сейчас психология и мировоззрение подполковника КГБ и российского национал-шовиниста. По словам Богдана, Гитлер и Путин одинаково действуют по отношению к своим соседям.

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