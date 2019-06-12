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Стало известно о новой жертве пожара в одесской психбольнице
В Одессе скончался еще один человек, пострадавший во время масштабного пожара в Одесском областном медицинском центре психического здоровья. В среду, 12 июня, в регионе объявили день траура по погибшим.
Сообщалось, что на месте погибли шесть человек, еще столько были госпитализированы. Как сообщают в ГосЧС, в больнице скончался еще один человек из числа пострадавших.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в полиции отрицают версию с поджогом медицинского центра, однако утверждают, что причиной пожара стало «случайное занесение источника огня». А в ГосЧС добавляют, что пожар начался из-за действий человека — кто-то в корпусе мог уронить спичку или другой источник огня. То есть, пожар не связан с неисправностью оборудования или другими подобными причинами.
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