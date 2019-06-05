Общество

Кабмин изменил правила въезда и выезда с оккупированного Донбасса: что нового

Кабмин изменил порядок въезда на неподконтрольную территорию Украины, добавив в перечень необходимых документов для пересечения КПВВ справку от органов миграционной службы, если въезд на свободную территорию Украины связан с оформлением документов. Решение приняли на заседании правительства. Ранее изменили срока действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе.

По измененному порядку, украинцы, которые выехали с оккупированной территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, по возвращению должны предъявить на КПВВ справку от территориальных органов ГМС.



Лица, не достигшие 16 лет, при отсутствии паспорта или загранпаспорта могут въезжать с оккупированной территории на основании свидетельства о рождении. Однако если такое лицо будет без сопровождения, на протяжении суток его передадут Нацполиции для передачи органам опеки.

Напомним, согласно закону, граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд с оккупированной территории через контрольные пункты въезда-выезда при условии предъявления документа, подтверждающего гражданство Украины.

Въезд и выезд иностранцев и лиц без гражданства на оккупированную территорию допускаются только по специальному разрешению.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перешли на летний режим работы — с 6:00 до 20:00.

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