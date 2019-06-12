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- 12:12 Варит борщ в чайнике и занимается спортом: адвокат посетила пленного моряка Терещенко
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Варит борщ в чайнике и занимается спортом: адвокат посетила пленного моряка Терещенко
Адвокат Анастасия Георгиевская, представляющая интересы украинского военнопленного моряка Владимира Терещенко, которого вместе с другими 23 членами экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» суд Москвы оставил под стражей до конца июля, побывала в СИЗО «Лефортово» у своего подзащитного, которому запретили звонки и свидания с родными.
На своей страничке в социальных сетях она рассказала, как Владимир, научившийся играть в нарды и выигрывающий у своего соседа по камере, заставляет того заниматься спортом. «Володя читает (фэнтези), пишет письма родным. За последние 3 недели написал 10 писем. Две недели назад ему передали 5 писем. И это с марта! Хотя только родные пишут ему как минимум 2 раза в неделю», — пишет адвокат и добавляет, что на ее запросы по этому поводу администрация СИЗО и следствие практически не реагируют.
«Он в старой камере (без горячей воды), но ожидают, что в июле могут уже всех перевести в отремонтированный корпус — он, вроде бы, уже практически готов. Телевизор показывает два оставшихся доступными аналоговых канала (с антенной, скрученной Володей из фольговой крышки от сметаны. Он вообще в силен по „технической части“). Володя научился варить борщ в чайнике, говорит, что получается просто супер. Чайников у них два. В другом они варят компот», — пишет Анастасия Георгиевская.
По ее словам, военнопленный моряк благодарит всех за помощь и поддержку, очень соскучился по родным и мечтает скорей вернуться домой.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял решение по поводу украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года, потребовав от России освободить украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», а также 24 пленных украинских моряков.
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