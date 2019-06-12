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Мир

В России прошел чемпионат по шлепкам по попе среди девушек: яркое видео

12:32 12 июня 2019 267
Участницы во время удара
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В России состоялся чемпионат по шлепкам по попе среди девушек. Этот необычный турнир провели в Сибири вслед за чемпионатом по пощечинам среди мужчин, который в марте проходил в Красноярске в рамках фестиваля Siberian Power Show.

Участницы по очереди лупили друг друга по ягодицам. Целью было вывести соперницу из равновесия сильным ударом по пятой точке.

Как пишет издание Daily Star, одной из победительниц стала популярный российский фитнес-блоггер Анастасия Золотая.

Видео с дамского чемпионата вызвало широкий резонанс в сети. Многие отмечали, что с такими видами креативными «спорта» страна явно деградирует.

Чемпионат пощечин среди мужчин

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в РФ полицейские устроили массовую драку на корпоративе из-за дамы.

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