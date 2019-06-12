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Жарче, чем в Мадриде и Алжире: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
В четверг, 13 июня, в Украине по-прежнему будет жарко. Как и в прежние дни, днем максимальная температура воздуха составит +35 градусов.
«Утром в Париже +12, в Мадриде +16, даже в Алжире +22, а в Киеве +30 градусов. Конечно, справедливости ради надо сказать, что в Египте, ОАЭ, Саудовской Аравии +40 и выше. Мы, как всегда — золотая середина», — шутит синоптик Наталья Диденко.
При дневной максимальной температуре в +35 градусов, ночью 13 июня воздух охладиться до + 18 + 23 градусов. Локальные дожди с грозами пройдут в четверг на севере, западе, в центре, на Харьковщине и в Крыму.
В Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким — до + 31 + 33 градуса. «В ближайшие дни жара удержится. Небольшое ослабление жары — с понедельника, однако на юге и востоке все еще будут доминировать очень высокие градусы», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 14−17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается по всей территории страны.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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