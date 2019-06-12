Аномальная жара: синоптики рассказали о погоде на среду (видео)

Украина

В среду, 12 июня, в Украине сохранится сильная жара. На большей части территории страны будет солнечно и сухо, лишь в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

В западных областях днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +28…+29°С.

В северных и центральных областях температура воздуха составит 30…+33 °С.

В восточной части страны ожидается +32…+34 °С.

На юге Украины ночью прогнозируется +21…+23 °С, днем воздух прогреется до +30…+33 °С.

При этом синоптики уточняют, что ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха составит 29−34 градуса, а в Карпатах 18−23 градуса.

В Киевев среду будет солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с. Столбики термометров в течение суток будут варьироваться в пределах +19…+30 °С. Ветер восточный, северо-восточный, 2−8 м/с. Геомагнитная обстановка будет спокойной.

В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупредили, что 12−13 июня на Левобережье, а также во Львовской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. На остальной территории Украины будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

14−17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность ожидается по всей территории Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что 12 июня отдельные дожди с грозами возможны на западе и севере страны, а также в Винницкой области. В восточных областях, южной части и в большинстве центральных областей — сухо, ясно и жарко.

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