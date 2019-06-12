Россия использует Молдову как полигон: почему новая тактика Кремля опасна для Украины

Мир

Политический кризис в Молдове грозит перерасти в открытое противостояние: в стране действуют два правительства. Президент и парламент не согласны с тем, что Конституционный суд оставил их не у дел. Все стороны конфликта упрекают друг друга в узурпации власти, а также в том, что их противник «сдает» страну России. Уличные протесты пока вялы (возможно, из-за жары), но политики грозят активизировать их, и пока неизвестно, на чьей стороне будут силовики. Каждый из оппонентов считает себя законной властью.

Нестабильность у соседей — на руку врагам Украины. «Молдова значительно меньше Украины, там несколько другие проблемы. Но отработать на ней инструменты гибридного влияния Россия очень даже не против», — считает политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда.

— Россия очень активно использует Молдову как полигон для отработки своих действий в отношении Украины. Поэтому нам надо внимательно следить за событиями у соседей. В Украине сейчас тоже есть конфликт. Он не заморожен, как в Молдове, а находится в активной фазе. И если в Молдове сможет пройти сценарий усиления российского влияния, объединенного с «конструктивным» подходом Запада, то очень быстро такой же сценарий может быть реализован в Украине. Ведь часть западной политической элиты хочет прекратить терять прибыль и различные возможности из-за санкций против России, и она заинтересована в прекращении конфликта на Донбассе, — рассказал политолог «ФАКТАМ».

О развитии ситуации в Молдове и о том, как эксперты-международники оценивают исходящую от нее опасность для нашей страны, читайте в материале «Путин одержал важную победу в Молдове: станет ли Украина следующей жертвой».

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