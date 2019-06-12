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Скандал вокруг лицензии SkyUp: что будет с рейсами
После того, как стало известно о приостановлении лицензии SkyUp Airlines постановлением Барышевского районного суда Киевской области, в лоукост-компании заявили, что рейсы выполняются в обычном режиме.
«Данное постановление уже обжаловано авиакомпанией в Киевском апелляционном суде и в ближайшее время должно быть пересмотрен, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. SkyUp Airlines работает в обычном режиме. Все рейсы выполняются в соответствии с заявленным расписанием», — говорится в сообщении.
Ситуацию с авиакомпанией прокомментировал и министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», постоянно действующая комиссия Государственной авиационной службы приостановила сертификат эксплуатанта бюджетной авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года. Поводом стали результаты комплексной инспекционной проверки авиакомпании, во время которой перевозчику сделали несколько замечаний, и часть из них оказалась критическими.
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