Есть критические замечания: Госавиаслужба останавливает полеты YanAir

Украина

Постоянно действующая комиссия Государственной авиационной службы приостановила сертификат эксплуатанта бюджетной авиакомпании YANAIR с 00:00 UTC (03:00 по киевскому времени) 7 июня 2019 года. Поводом стали результаты комплексной инспекционной проверки авиакомпании, во время которой перевозчику сделали несколько замечаний, и часть из них оказалась критическими.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» выяснили, как пассажиру отстоять свои права при отмене или задержке рейса, также как отсудить не только материальную компенсацию, но и добиться возмещения морального ущерба.



Как сообщили в Государственной авиационной службе, сертификат эксплуатанта может быть возобновлен после устранения недостатков и на основании акта новой инспекционной проверки.

«ФАКТЫ» писали о нескольких ЧП с рейсами авиакомпании. Так, в апреле на борт авиакомпании пытались посадить застрявших в аэропорту туристов другого перевозчика, но выяснилось, что экипаж самолета недоукомплектован. А затем стало известно, что у самолета к тому же нет сертификации для полетов в Турцию.

А в мае в Египте застряли сотни туристов, купившие туры в Египет у туроператора Join Up.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter