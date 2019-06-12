Украина

У Зеленского заговорили о введении двухпалатного парламента: нардеп рассказал, зачем это президенту

В команде президента Украины Владимира Зеленского задумались о двухпалатном парламенте, внедрение чего 19 лет назад поддержали около 83 процентов украинцев. Ранее сам Зеленский заявил, что на референдум необходимо вынести вопрос о присоединении Украины к НАТО.

О планах пересмотреть структуру Верховной Рады в интервью «РБК-Украина» заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук. Назвав смешанную систему выборов в Украине «большой бедой парламента», он заявил, что ее можно было бы решить путем введения двухпалатного парламента.

«Это один из возможных вариантов, который мы будем рассматривать. Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», — заявил он и вспомнил, что 19 лет назад около 83 процентов украинцев поддержали введение двухпалатного парламента. Также Стефанчук считает, что 450 народных депутатов были оправданы, когда «в стране было 52 миллиона человек». «Потому мы поднимаем вопрос о необходимости переписи населения. Мы хотим понять человеческий ресурс в Украине, и отсюда на основании европейских норм представительства вычислить оптимальное количество депутатов», — добавил он.

Комментируя заявление представителя команды Зеленского, народный депутат Украины Игорь Попов назвал это «зондированием реакции общества, политиков и иностранных партнеров по плану «Минск-3».

«Намек на двухпалатный парламент — еще один засвеченный пазл. Только специалисты понимают, что двухпалатный парламент вводят в федеративных государствах. Ждем наконец комплексную „дорожную карту“ ДО выборов. И там могут появиться снятия блокады, прекращение огня, амнистия, местная милиция, особый статус и выборы в двухпалатныйо парламент», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

А политолог Олеся Яхно-Белковская предположила, что инициативы воплощения результатов референдума 2000 года может быть попытка увеличения полномочий президента.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Стефанчук заявлял, что в течение 100 дней после инаугурации Владимир Зеленский намерен «провести аудит государства».

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