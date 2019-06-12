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Это незаконно: Луценко отреагировал на попытку Зеленского его уволить
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал незаконным внесение президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду представления на его увольнение.
В комментарии theБабель Юрий Луценко заявил, что в парламенте не найдется голосов за его отставку и добавил: «Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады».
Сообщается, что стать 42 закона «О прокуратуре» предусматривает увольнение генерального прокурора по согласию Верховной Рады:
- в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию;
- на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия;
- в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за двенадцать месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению.
Что же касается заявлений о том, что у действующего генпрокурора нет юридического образования и процессуального опыта, Юрий Луценко отметил, что по закону «О прокуратуре» у руководителя ГПУ должно быть юридическое образование или опыт работы в законодательном и/или правоохранительном органе не менее пяти лет. «У меня четыре года работы в Министерстве внутренних дел и пять лет в Верховной Раде», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Луценко сообщил об открытии нескольких уголовных производств после заседания в Минске Трехсторонней контактной группы, во время которого прозвучали заявления об отмене экономической блокады оккупированных территорий Донбасса и запрете ответного огня.
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