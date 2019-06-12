Дочь Шварценеггера показала свое второе свадебное платье от Armani (фото)

Стиль жизни

Дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин, которая 8 июня вышла замуж за звезду фильмов «Стражи Галактики» и «Мстители» Криса Пратта, показала свое второе свадебное платье, которое надевала на вечерний прием. Оба наряда невесты, а также платья ее подружек и костюм жениха, создал знаменитый итальянский модельер Джорджо Армани. В костюме от Армани на свадьбе был также шестилетний Джек — сын Криса от первого брака. Первое платье было выполнено в классическом стиле — белое, с кружевным бюстье и длинным шлейфом. Его дополняла тюлевая фата, в которой мать Кэтрин Мария Шрайвер выходила замуж за ее отца Шварценеггера.

Второе (фото которого опубликовал модный дом Giorgio Armani) — из атласа цвета слоновой кости с глубоким декольте на спине и приспущенными рукавами. Был обнародован также эскиз к этому наряду.

«Кэтрин и Крис по-настоящему красивые жених и невеста… Я горд тем, что сыграл свою роль в свадьбе этой пары», — написал сам дизайнер.

Между тем появились также первые снимки счастливой новобрачной, сделанные после их с Праттом свадьбы. На них сияющая Кэтрин предстает, а облегающем черном ансамбле.

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