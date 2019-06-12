"Вперед, Россия": сеть взбудоражило фото с украинскими волейболистками

Общество

В сеть выложили фотографию, на которой девушки из волейбольной команды Ровенской АЭС с украинским флагом снялись вместе с россиянками, держащими флаг РФ с надписью «Вперед, Россия».

Фотографию выложили на страничке «Наш Вараш» в социальных сетях. «Команда по волейболу РАЭС мило фотографируется с командой из страны — агрессора России, на флаге которой изображен агрессивный медведь и надпись „Вперед, Россия“. Как вы считаете, это нормально, когда каждый день гибнут наши воины от рук российско-террористических войск в войне, развязанной Россией против нашего государства?» — говорится в комментарии к фото.

Некоторые интернет-пользователи утверждали, что спорт — не политика и что официально война объявлена не была, другие — что россиянке поддерживали украинских спортсменок и что вся проблема в «агрессии отдельных персонажей». Третьи же возмущались совместным фото, написав, что многие украинцы так и не поняли, что в стране идет война.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший боец 93-й ОМБр Денис Мерзликин («Эскадрон») на своей страничке в социальных сетях возмутился словами продавщицы в магазине, которая хочет, чтобы Украина «наконец-то договорилась» с Россией.

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