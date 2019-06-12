- 16:05 Они и мать родную задержат: в сети обсуждают фото и видео с акции в поддержку журналиста Голунова
- 15:50 Утечка химикатов в реку Рось: на месте аварии загрязнение в сотни раз выше нормы
- 15:46 В Киеве почти на месяц ограничат движение на Южном мосту
- 15:45 Человек собаке друг: певица Слава Каминская с мужем Эдгаром впервые прокомментировали развод
- 15:45 "Вперед, Россия": сеть взбудоражило фото с украинскими волейболистками
- 15:37 Кандидат от «Слуги народа» по мажоритарке Богачев связан с Медведчуком, — Дубинский
- 15:34 НКРЭКУ определила механизм функционирования возобновляемой энергетики в условиях нового рынка
- 15:23 Зеленое с золотом: королева Нидерландов Максима прибыла в Ирландию в удивительном наряде
- 15:18 Убийство ребенка в Переяславе: обвиняемые подали апелляцию
- 15:18 «Шахтер» назвал имя нового главного тренера
- 15:15 Это незаконно: Луценко отреагировал на попытку Зеленского его уволить
- 15:12 Не только Россия: какие страны-соседки могут присоединиться к аннексии украинских земель
"Вперед, Россия": сеть взбудоражило фото с украинскими волейболистками
В сеть выложили фотографию, на которой девушки из волейбольной команды Ровенской АЭС с украинским флагом снялись вместе с россиянками, держащими флаг РФ с надписью «Вперед, Россия».
Фотографию выложили на страничке «Наш Вараш» в социальных сетях. «Команда по волейболу РАЭС мило фотографируется с командой из страны — агрессора России, на флаге которой изображен агрессивный медведь и надпись „Вперед, Россия“. Как вы считаете, это нормально, когда каждый день гибнут наши воины от рук российско-террористических войск в войне, развязанной Россией против нашего государства?» — говорится в комментарии к фото.
Некоторые интернет-пользователи утверждали, что спорт — не политика и что официально война объявлена не была, другие — что россиянке поддерживали украинских спортсменок и что вся проблема в «агрессии отдельных персонажей». Третьи же возмущались совместным фото, написав, что многие украинцы так и не поняли, что в стране идет война.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший боец 93-й ОМБр Денис Мерзликин («Эскадрон») на своей страничке в социальных сетях возмутился словами продавщицы в магазине, которая хочет, чтобы Украина «наконец-то договорилась» с Россией.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.