Украина

У Зеленского извинились за "шутку о тарифах"

Представитель президента Украины в Кабмине Андрей Герус, заявивший, что Владимир Зеленский шутил по поводу снижения тарифов, пошел на попятную и заявил, что его комментарий был «неудачен».

«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что „Зеленский шутил о снижении тарифов“. Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — пишет Герус на своей страничке в социальных сетях.

Он также пообещал населению «комплексный план», состоящий из снижения тарифов (там, где это можно сделать без негативных побочных эффектов), демонополизации энергетических рынков, увеличения добычи газа с привлечением иностранных инвесторов и пересмотра правил предоставления субсидий.

Заявив, что некоторые категории населения лишены субсидий несправедливо, Андрей Герус добавил: «Чтобы в бюджете были деньги на субсидии, некоторых олигархов придется лишить налоговых льгот и преференций». Правда, не уточнил, кого именно из олигархов будут лишать льгот.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Герус, настаивающий на необходимости отсрочки введения реформы энергорынка, заявлял, что цены на электроэнергию могут резко вырасти.

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