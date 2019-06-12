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Спектакли, фестивали, выставки: куда пойти в Киеве 13 — 19 июня
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
13 июня — балет «Дон Кихот»,
14 июня — опера «Набукко»,
15 июня в 12:00 — балет «Коппелия», в 19:00 — балет «Баядерка»,
16 июня — опера «Золушка»,
18 июня — балет «Лебединое озеро»,
19 июня — опера «Любовный напиток».
Начало: 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
***
14—20 июня в Pavlovka pinholefest проходит фестиваль фотографии, сделанной без объектива. В программе: неделя белорусской и литовской фотографии, мастер-классы, artist talk, презентация проекта «Троллейбус-фотоаппарат», презентация проекта «Viдroносці».
Адрес: Музей гетманства, ул. Спасская, 16 В.
Вход свободный.
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14 июня—28 июля на территории ландшафтного парка «Співоче поле» пройдет выставка цветов «Цветочная Эллада».
Адрес: ул. Лаврская, 52.
Цена: 25—75 грн.
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13 июня—11 августа в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» проходит выставка «Олег Голосій. Живопис нон-стоп».
Адрес: ул. Лаврская, 12.
Цена: 40—80 грн.
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13 июня в 18:00 в Зоне креативних мануфактур Izone состоится презентация дебютного фильма иранской художницы Ширин Нешат «Жінки без чоловіків».
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
***
13 июня в 19:00 в Центральном доме художника состоится концерт Капеллы им. Ревуцкого с программой «Лехаймо, або Щоб не плакать, я сміюсь…»
Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1/5.
Цена: от 80 грн.
***
14 июня в 19:00 в Парке им. Тараса Шевченко состоится концерт Творческой мастерской Мирославы Которович и камерного ансамбля «Артехатта» «Классик пикник. Синема». В программе: известные шедевры мировой классики, ставшие саундтреками к кинофильмам.
Вход свободный.
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14 июня в 16:00 в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко состоится открытая лекция профессора истории искусств Сиднейского университета Мери Робертс, посвященная Арабскому Залу британского художника и скульптора Фредерика Лейтона.
Адрес: ул. Терещенковская, 15—17.
Вход свободный.
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15—17 июня в Национальном музее народной архитектуры и быта «Пирогово» пройдут народные гуляния «Зелені свята». В программе: выступления фольклорных коллективов, мастер-классы.
Адрес: ул. Академика Тронько.
Цена: 50 грн.
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18 июня в 19:00 в Доме звукозаписи украинского радио состоится концерт солистов Национальной оперы Украины Наталии Николаишин, Александра Бойко и солиста Национальной филармонии Украины Сергея Бортника Summertime. В программе: арии из опер Дж. Гершвина, В. А. Моцарта, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Дж. Россини.
Адрес: ул. Л. Первомайского, 5б.
Цена: 80—150 грн.
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До 24 июня в Центре украинской культуры и искусства проходит Международный фестиваль акварельной миниатюры. Также состоятся мастер-классы художников из Италии, Испании, Индии.
Адрес: ул. Хорива, 19 В.
Вход свободный.
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