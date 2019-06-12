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Присматривает место под мавзолей: сеть насмешили фото Путина на раскопках в Кремле
Президент России Владимир Путин в среду, 12 июня, побывал на месте новых археологических раскопок на территории Кремля. Там с мая ведутся работы в Большом Кремлевском сквере, где в XIV веке находился двор серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго. Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о двойниках Путина.
В комментариях к сообщениям об исторических экскурсах Путина пользователи отметили, что он, вероятно, уже присматривает в Кремле место под персональный мавзолей.
«Присматривал место под персональный мавзолей — б\у-шный из-под Ленина перестал устраивать?)) „Я после Володьки лежать не буду!“, так сказать.))», — написал украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Согласно сообщениям росСМИ, ученые показали Путину, где в Кремле сидели дьяки, которые в те времена принимали довольно важные решения, Путин пошутил, что и сейчас в Кремле сидят «дьяки».
«Ничего не изменилось, сейчас сидят дьяки, тоже принимающие важные решения», — сказал он.
Раскопки в Большом сквере будут продолжаться еще два года. Открыть широкий доступ к ним планируют в пятницу, 14 июня.
Напомним, на днях в Москве появились новые слухи о смерти Путина.
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