Украина

У Зеленского заявили о возможности внесения правок в закон о статусе украинского языка

В закон о функционировании украинского языка как государственного могут внести правки, если это будет нужно для его реализации на практике. Об этом заявил в интервью изданию «РБК-Украина» представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены. Но концептуальная для нас вещь — единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский», — сказал он.

Как известно, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. «За» проголосовали 278 депутатов Верховной Рады. 14 мая документ подписал спикер парламента Андрей Парубий, на следующий день закон подписал бывший президент Петр Порошенко.

Закон предусматривает, что украинский — единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательное использование украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли «без широкого обсуждения с общественностью». «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — сказал тогда Зеленский.

21 мая глава Администрации Президента Андрей Богдан сказал, что власть не будет останавливать попытки оспорить закон в Конституционном Суде Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов окончательно заблокировал предложение России обсудить принятый Украиной «языковой закон». Против обсуждения украинского закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» проголосовали шесть стран: Соединенные Штаты, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша. Предложение России поддержали пять стран: Китай, Южно-Африканская республика, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре государства воздержались от голосования.

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