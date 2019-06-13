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Путин анонсировал «неизбежное восстановление» отношений между Украиной и РФ
Украина и Россия возобновят отношения, и этому может поспособствовать политика нового президента Владимира Зеленского. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир», пишет ТАСС.
«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами», — сказал Путин.
Президент страны-агрессора уверен, что новое руководство будет «лишено ограничений» и «сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией».
Также, по мнению российского президента, Зеленскому следует сосредоточиться на решении внутренних украинских проблем, в частности в экономической и социальных сферах.
При этом Путин ожидает, что официальный Киев «не будет прикрываться русофобскими выдумками и идеями для того, чтобы уклоняться от решения» этих вопросов.
Напомним, ранее Путин похвалил Зеленского за хорошее актерство и заявил, что решил не поздравлять его с избранием на пост президента Украины за недружелюбное риторику.
«Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он должен как-то определиться в том, чего он хочет добиться, сделать», — сказал Путин.
Напомним, что в администрации нового президента озвучивали идею вынести на референдум переговоры с Москвой. Это предложение вызвало волну критику в политикуме и гражданском обществе. Так, спикер ВР Андрей Парубий рекомендовал «не искать пути капитуляции», а пятый президент Украины Петр Порошенко назвал эту идею угрожающей для государственного суверенитета.
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