Лазарев отреагировал на слухи о скандале с Лободой

Шоу-бизнес

Популярный российский певец Сергей Лазарев, который, по сообщениям СМИ, публично обматерил Светлану Лободу за кулисами музыкальной премии МУЗ. ТВ, отреагировал на скандал. Исполнитель высказался по этому поводу в Instagram-сториз. Судя по реакции Лазарева, новость о ссоре с Лободой, его позабавила. Певец оставил ироничные комментарии под скриншотами «сенсационной» новости.

«Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», — написал он под скрином.

Дальше он не стал развивать тему конфликта с Лободой. Молчит и Светлана. Однако она отписалась от Лазарева в Instagram.

Напомним, звездный скандал произошел за кулисами премии МУЗ.ТВ. Якобы Лазарев подошел к Лободе, которая не только получила тарелку в номинации «Исполнительница года», но и стала хедлайнером вечера, исполнив шесть песен, и вместо поздравлений высказал ей что-то нелицеприятное. Свидетели инцидента услышали только обрывки фраз Сергея в адрес Светланы: «Ты что, ох… ла? Типа самая крутая?».

Российскому певцу очень сильно не понравилось, что он не смог показать на сцене свой номер для «Евроидения» из-за технических проблем, в то время как Лобода показала мини-концерт.

Кстати, его не увидели многие звездные гости премии. Во время выступления Лободы, неожиданно опустели места, где в первых рядах располагались вип-гости. Окружение Лободы решило, что это дело рук Лазарева, якобы тот подговорил коллег насолить певице и все вместе раньше времени отправились гулять на звездную вечеринку в честь премии.

На МУЗ. ТВ отметились также и другие украинские звезды. Ани Лорак, которая пришла на церемонию с дочерью Софией, получила тарелку за «Лучшее шоу». На красной дорожке также были Макс Барских с Мишей Романовой, с которой ему приписывают роман. Скандальная певица MARUV развлекала российских зрителей. С солисткой «ВИА-Гры» пришел и Никита Алексеев.

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