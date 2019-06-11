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Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на слухи о скандале с Лободой

10:02 11 июня 2019 502
Сергей Лазарев и Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярный российский певец Сергей Лазарев, который, по сообщениям СМИ, публично обматерил Светлану Лободу за кулисами музыкальной премии МУЗ. ТВ, отреагировал на скандал. Исполнитель высказался по этому поводу в Instagram-сториз. Судя по реакции Лазарева, новость о ссоре с Лободой, его позабавила. Певец оставил ироничные комментарии под скриншотами «сенсационной» новости.

«Сын брата свахи жены рассказал. Вот это фантазия, обожаю! Злыдень Лазарев», — написал он под скрином.

Дальше он не стал развивать тему конфликта с Лободой. Молчит и Светлана. Однако она отписалась от Лазарева в Instagram.

Напомним, звездный скандал произошел за кулисами премии МУЗ.ТВ. Якобы Лазарев подошел к Лободе, которая не только получила тарелку в номинации «Исполнительница года», но и стала хедлайнером вечера, исполнив шесть песен, и вместо поздравлений высказал ей что-то нелицеприятное. Свидетели инцидента услышали только обрывки фраз Сергея в адрес Светланы: «Ты что, ох… ла? Типа самая крутая?».

Российскому певцу очень сильно не понравилось, что он не смог показать на сцене свой номер для «Евроидения» из-за технических проблем, в то время как Лобода показала мини-концерт.

Кстати, его не увидели многие звездные гости премии. Во время выступления Лободы, неожиданно опустели места, где в первых рядах располагались вип-гости. Окружение Лободы решило, что это дело рук Лазарева, якобы тот подговорил коллег насолить певице и все вместе раньше времени отправились гулять на звездную вечеринку в честь премии.

На МУЗ. ТВ отметились также и другие украинские звезды. Ани Лорак, которая пришла на церемонию с дочерью Софией, получила тарелку за «Лучшее шоу». На красной дорожке также были Макс Барских с Мишей Романовой, с которой ему приписывают роман. Скандальная певица MARUV развлекала российских зрителей. С солисткой «ВИА-Гры» пришел и Никита Алексеев.

Также «ФАКТЫ» писали о том, кто получил главные награды МУЗ. ТВ

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