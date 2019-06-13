«Укрзалізниця» массово строит переходы жизни (фото)

Общество

Правила перехода через железнодорожные пути досконально знают все, но соблюдают их единицы. Такая беспечность многим стоит не только здоровья, но и жизни. «Переходы жизни», как их называют в «Укрзалізниці» («УЗ»), уже помогли сократить смертность под колесами локомотива вдвое. Первыми устанавливать безопасные переходы стали на территории Юго-Западной железной дороги — в наиболее густонаселенном регионе страны. Позитивный опыт переняли Львовский и Донецкий филиалы. Сейчас запущены в эксплуатацию пять таких переходов: в Ирпене, Белой Церкви, Киеве, Доброполье и Львове.

Статистика смертности под колесами локомотива удручающая. Только в прошлом, 2018 году, по данным «Укрзалізниці», на железной дороге под поезд попали 580 человек, 338 из них — погибли. Резонансные трагедии, которые произошли недавно в Киеве и в Полтавской области, — прямое подтверждение тому, что многие из нас сознательно идут на риск ради сомнительной экономии времени.

Напомним, 6 мая в столице на станции Саперно-Слободская поезд насмерть сбил молодого мужчину, который переходил пути в не обустроенном для этого месте и говорил при этом по телефону. От полученных травм парень скончался на месте. А месяцем ранее под колесами скоростного поезда Харьков-Киев погибла 60-летняя женщина. Трагедия произошла близ станции Супруновка в Полтавской области.

Как сообщила главный специалист департамента охраны труда Алена Овсиенко, только на территории филиала Юго-Западной железной дороги за 5 месяцев 2018 года произошло 78 несчастных случаев, 41 из них — со смертельным исходом.

Поскольку ни печальный опыт других, ни ужасающая статистика, ни последовательная информационная кампания не подействовали на пешеходов-нарушителей, в «Укрзалізниці» решили применить самый прогрессивный подход из возможных — усовершенствовать собственную инфраструктуру и установить безопасные переходы через пути по европейскому образцу.

«В 2018 году мы оборудовали три безопасных перехода через пути — в Белой Церкви, Ирпене и Киеве. К концу 2019 года планируем продолжить устанавливать такие переходы на других участках железной дороги, — комментирует Роман Веприцкий, директор регионального филиала „Юго-Западная железная дорога“. — Места для оборудования переходов выбираем, основываясь на данных собственной статистики о несчастных случаях. В первую очередь ставим переходы там, где в год зафиксировано более десяти происшествий. В результате на участках железной дороги, где уже есть переходы, нам удалось сократить случаи травматизма и смерти вдвое».

Веприцкий также добавил, что сокращение количества трагедий на железной дороге — приоритет № 1 для «УЗ»: «Мы досконально изучили европейский опыт борьбы с таким печальным явлением и положили самые прогрессивные наработки наших западных коллег в основу нашей собственной стратегии безопасности. В итоге у нас на рассмотрении оказалось три варианта сооружений, предназначенных для безопасного перехода через железную дорогу: наземные мосты, подземные тоннели и специальные переходы, которые монтируются непосредственно через пути».

По его словам, сооружение мостов и подземных тоннелей — сложных инфраструктурных проектов — обошлось бы в 20−30 миллионов гривен, а строительство затянулось бы на долгие месяцы. Поэтому устанавливать такие сооружения решили только там, где они действительно необходимы и где ими будут пользоваться люди.

Веприцкий отметил, что массовое строительство мостовых переходов над железнодорожным полотном и тоннелей под ним — не слишком жизнеспособная идея с учетом особенностей менталитета населения. Посмотрев, как украинцы пользуются уже установленными мостами, в «УЗ» поняли, что нужно предоставить людям более удобную альтернативу, которой стали переходы через пути — самый простой, недорогой и эффективный вариант решения проблемы. Сооружение такого перехода занимает всего около месяца, а стоит он в 20 раз меньше, чем архитектурно более сложные объекты, — около 1 миллиона гривен. Положительный результат, полученный после установки всего трех переходов жизни, вдохновил руководство Юго-Западной железной дороги, и там с энтузиазмом взялись за их массовое сооружение. Чтобы ускорить процесс, к инициативе подключили органы местной власти, которые пообещали частичное финансирование из бюджетов.

По словам Веприцкого, конструкцию переходов продумали так, чтобы не заметить поезд было невозможно. Ключевая особенность такого перехода — ограждения лабиринтного типа, как в аэропортах. Прежде чем ступить на переход, пешеход вынужден пройти несколько метров в одну сторону, затем — столько же в другую, посмотрев, нет ли приближающегося поезда. Для еще большей безопасности сам переход оснастили специальным нескользким покрытием, установили звуковое оповещение, камеры видеонаблюдения с фиксацией. Для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками переходы оборудовали удобными пандусами.

После строительства скоростной линии Киев — Борисполь, огражденной высоким щитом, железнодорожники решили «зарежимить» и остальные участки путей, которые пересекают густонаселенные города. Начали с сооружения ограждения недалеко от ТЦ «Оушн Плаза» в столице. По данным «УЗ», только в прошлом году на этом участке железной дороги под колесами локомотива погибли 12 человек, так как перебегали пути в неположенном месте, пытаясь сократить дорогу к торговому центру. После установки ограждения на этом участке не зафиксирован ни один несчастный случай.

Успешный опыт железнодорожники решили масштабировать и на другие участки, где пути проходят по территории мегаполисов. Ограждения нужны не только для защиты пешеходов. Они необходимы и машинистам. По словам Романа Веприцкого, за свою карьеру машинист в среднем сбивает 30 человек. Это не может не отображаться на его психоэмоциональном здоровье. И хотя каждый сотрудник после подобных чрезвычайных происшествий проходит курс реабилитации, забыть такое крайне сложно.

«Увидев человека на путях, мы начинаем экстренное торможение. Реагируем оперативно. Но предотвратить наезд мы никак не можем. Дело в том, что поезд, в зависимости от длины состава и тоннажа, проезжает еще примерно километр, прежде чем остановиться окончательно», — рассказал машинист Валентин Куц.

Успешный запуск первых «умных» переходов в Киеве и области вдохновил «УЗ» устанавливать такие же в других областях. В частности, по одному такому переходу уже есть на территории филиалов Львовской и Донецкой железных дорог.

«Во Львове переход решили установить в самом опасном месте — почти в центре города. В области такие „горячие точки“ есть в Самборе и Стрые. В этих городах также необходимо установить такие переходы, — прокомментировал Марьян Павлюк, главный инженер службы пути регионального филиала „Львовская железная дорога“. — Особое внимание необходимо уделять тем участкам железной дороги, где курсируют скоростные поезда. С начала 2019 года только на территории Львовской железной дороги погибли 15 человек».

Инициативу «Укрзалізниці» часто критикуют, но в компании убеждены, что их дело важное и нужное. Не обращая внимания на скептиков, «УЗ» продолжает внедрять свои планы в жизнь и создавать в стране безопасную и современную железнодорожную инфраструктуру.

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