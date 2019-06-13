Угроза осталась: в Генштабе рассказали, готовится ли новый проход через Керченский пролив

Украина

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, назвавший захват украинских кораблей в Керченском проливе осенью 2018 года открытой военной агрессией, заявил, что на сегодняшний день вопрос об очередном проходе кораблей ВМС из Азовского моря в Черное и обратно сегодня не стоит.

«Уровень угрозы не уменьшился, потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации. Вы видите, что в Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив», — заявил Хомчак в интервью BBC News Украина и добавил, что руководство операции Объединенных сил готово реагировать на все угрозы.

Отметив, что Украина не собирается сдавать позиции в Азовском море, начальник Генштаба ВСУ добавил, что все решения относительно прохода украинских кораблей через Керченский пролив «будут приниматься взвешенно и что «прямо на завтра» таких планов нет.

«Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать», — заявил Руслан Хомчак.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Хомчак заявлял о планах привести численность и штаты воинских частей к «оптимальному количеству» без сокращения и потери боеспособности.

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