Усик отказался от боя с Поветкиным: названа причина (видео)

Спорт

Украинский непобедимый боксер Александр Усик (16 побед, 12 из них — нокаутом), готовящийся к дебюту в супертяжелом дивизионе, фактически исключил возможность проведения боя в новом для себя весе с опытным россиянином Александром Поветкиным (34 победы, 24 из них — нокаутом, 2 поражения).

«Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон», — рассказал крымчанин в интервью своему Youtube-каналу USYK17.

Также боксер поведал о причинах отказа от чемпионских поясов в первом тяжелом весе. «Я ухожу в супертяжи. Зачем мне их держать? Я же их выиграл. Все. Они уже мои. А сейчас, на данный момент, пускай уже ребята за них боксируют. Это уже чуть-чуть, мне кажется, по-жлобски переходить в другой вес и держать пояса. IBF тоже, думаю, еще чуть-чуть и либо заберет, либо мы откажемся от него. Просто я не собираюсь возвращаться», — поведал Александр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спарринг-партнер Усика назвал главную проблему украинца перед дебютом в супертяжелом весе.

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