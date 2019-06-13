Среди участниц «Мисс Украина» оказалась родная сестра директора конкурса (фото)

Шоу-бизнес

Комитет национального конкурса красоты «Мисс Украина» объявил третью десятку финалисток. Среди них пока самой обсуждаемой стала красотка из Одессы Марина Киосе, которая оказалась родной сестрой директора конкурса Виктории Киосе, что вызывает опасения в справедливости оценивания конкурсанток.

Как уверяет Марина, для нее самой такой шаг стал вызовом. Она подала документы на участие втайне от своей сестры и честно прошла отбор. Теперь девушка намерена доказать свою самостоятельность.

«Всю свою жизнь меня сравнивают с моей старшей сестрой. И всю жизнь я пытаюсь избавиться от этого клейма „двойника успешной и красивой Вики“. Ни разу в жизни мне не помогли эти родственные связи! Даже, скорей, наоборот — с меня всегда и везде был бОльший спрос и завышенные требования. Поэтому я пошла на кастинг данного конкурса, ничего не сказав своей семье. И это для меня единственный шанс доказать всем и в первую очередь Вике, что я абсолютно самостоятельная отдельная личность, которая имеет право выйти из тени популярности своей сестры. И совсем скоро вы в этом убедитесь!» — заявила Марина.

В сети также обсуждают пышные формы красотки. В комментариях под ее фото сомневаются в «натуральности» ее пухлых губ и груди.

«У нее слишком большая грудь и губы, такие объемы не могут быть натуральными» — пишут в комментариях. Одесситка опровергает факты хирургического вмешательства в свою внешность и обещает в качестве доказательства на своей странице в соцсетях выложить соответствующее видео и свои детские фото.

Марине 23 года, ее рост 170 см. Она является телеведущей на одесском телевидении (каналы GTV, A1, G-News). Соавтор книги о человеческих отношениях и философии. Хореограф-постановщик (профессионально занималась танцами, участница всеукраинского проекта «Майданс»). Фотомодель. Увлекается искусством и спортом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что специальной гостьей нынешнего конкурса «Мисс Украина» может стать первая леди США Мелания Трамп. Ей отправили официальное приглашение.

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