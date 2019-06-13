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Опять Барышевский суд: в НБУ заявили о попытке отстранения замглавы Рожковой
После того, как Барышевский райсуд Киевской области принял неоднозначное решение о приостановке действия лицензии авиакомпании SkyUp Airlines, стало известно и о его решении запретить первому зампредседателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять свои обязанности.
Об этом сообщили в НБУ, сославшись на письмо физического лица, в котором утверждается, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы «принял решение о запрете Екатерине Рожков участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности». При этом, как утверждают в Нацбанке, они никаких документов не получали. Более того, соответствующее постановление суда не содержится в Едином государственном реестре судебных решений.
«Если это так, то Национальный банк обжалует решение в предусмотренном законом порядке. Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы», — говорится в комментарии начальника управления претензионно-исковой деятельности юридического департамента НБУ Виктора Григорчука.
Также в Нацбанке напоминили, что недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Юрия Савчука с требованием запретить Екатерине Рожков выполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ. Аналогичные иски в прошлом году пытались подавать народные депутаты Украины Игорь Луценко и Александр Дубинин, но успехом этот процесс не завершился.
Кстати, сама Екатерина Рожкова недавно на своей страничке в соцсетях писала об опасности потери Нацбанком независимости, что превратит НБУ в «инструмент в руках политиков и бизнесменов».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Екатерина Рожкова, комментируя ситуацию с попыткой экс-владельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского через суд отменить национализацию финучреждения, заявила, что если это удастся, то в НБУ могут пойти на вариант с повторной национализацией системного банка.
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