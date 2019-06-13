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Сухо и жарко: синоптик рассказал, какой будет погода в конце рабочей недели
В четверг, 13 июня, в Украине сохранится жаркая погода без осадков. Столбики термометров днем покажут до 29−33 градусов, ночью — 16−21 градус. Об этом рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
В большинстве регионов ожидается переменная облачность без осадков.
Небольшие дожди и грозы возможны исключительно в Крыму, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Тем не менее даже они серьезно на температурный фон не повлияют.
Синоптическая карта Украины на 13.06.2019
А в пятницу, 14 июня, сухо будет уже на всей территории страны. Существенного изменения температурного режима также не предвидится.
Синоптическая карта Украины на 14.06.2019
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко констатировала, что жара в Украине побила рекорды африканского Алжира.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»