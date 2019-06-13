Украина

Зеленский убрал из делегации в Гаагу замминистра, заявившего, что глава АП Богдан попадает под люстрацию

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вывел из состава делегации, которая примет участие в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву, ее уже бывшего главу — замминистра юстиции Сергея Петухова, заявлявшего, что глава АП Андрей Богдан попадает под действие Закона «О люстрации».

Сам Сергей Петухов по этому поводу заявил: «Не в Гаагу, так не в Гаагу». Он также поинтересовался, могут ли его таким же образом исключить из санкционного списка РФ и напомнил, что ответ на письмо Миюста в АП по люстрации следовало бы дать.

Ранее на своей страничке в социальных сетях Сергей Петухов сообщал, что в АП направлено письмо с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации президента. «Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен освободить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр. В случае невыполнения требований Закона „Об очистке власти“ окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта», — писал замминистр юстиции. Он также сообщал, что в АП запросили информацию о новых руководителей Администрации президента, что является «обычной устоявшейся практикой Минюста, в которой нет ни капли политики».

Также Сергей Петухов после президентского указа потролил «коллег из АП», предложив им для удобства список документов, из которых можно вычеркнуть его имя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фамилии Андрея Богдана, назначенного главой Администрации президента Владимира Зеленского, пропала из списков бывших чиновников, попавших под действие закона о люстрации.

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