Главы Администрации Зеленского нет в списках люстрированных чиновников

Украина

Фамилии Андрея Богдана, назначенного главой Администрации президента Владимира Зеленского, нет в списке бывших чиновников, попавших под действие закона о люстрации.



С люстрационным списком можно ознакомится на сайте Минюста. В Кабмине Николая Азарова новый глава президентской Администрации занимал должность уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики.

Сам Андрей Богдан признавал, что он таки попадал под действие закона о люстрации. Так, в эфире 112-Украина он заявил, что это было сделано несправедливо: «Я закрыл одну коррупционную схему, которая выводила два миллиарда гривен в год при всех властях, и автор этой схемы при Министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации. И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, именно глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава АП, или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский будет инициировать референдум по вопросу о путях достижения мирных договоренностей с Россией.

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