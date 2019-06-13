18 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Иван Гринько

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Иногда бывает, что и при небольшом искривлении дыхание носом затруднено, часто воспаляются придаточная пазуха или ухо, возникает гайморит, — рассказывает отоларинголог Института отоларингологии НАМН Украины кандидат медицинских наук Иван Гринько. — Человек вынужден постоянно пользоваться сосудосуживающими каплями, что небезопасно. Тогда требуется операция — септопластика.

— Что грозит пациенту, который по каким-то причинам отказался от операции?

— Из-за того, что он вынужден дышать через рот, организм испытывает кислородное голодание — гипоксию. Со временем растягивается мягкое небо и возникает храп, который опасен развитием апноэ — остановкой дыхания во сне. Человек не высыпается, встает разбитым, вялым. При постоянной гипоксии ухудшается мозговая деятельность, может снижаться концентрация внимания. Еще один момент: постоянное использование сосудосуживающих капель ухудшает состояние носовых раковин, может провоцировать повышение артериального давления.

— Как лечиться, если обследование показывает, что в гайморовой пазухе есть кусочек пломбировочного материала?

— Его нужно удалять, ведь на инородном теле образуется грибок (мицетома), который распространяется по всей пазухе, иногда разрушая ее стенки. Пациентов беспокоят постоянное выделение гноя, неприятный запах из носа. Люди порой боятся операции, но ни один препарат не может вывести мицетому из пазухи.



Какие причины искривления носовой перегородки? Кому нужно удалять миндалины? Можно ли с помощью микрохирургической операции улучшить слух? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 18 июня, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Иван Игоревич Гринько. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 июня

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» отоларинголог Александр Руткас рассказал, чем опасно затрудненное носовое дыхание.

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