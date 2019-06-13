Общество

Как менялся мир соцсетей за последние десятилетия: появилось яркое видео

В сети появилось видео о том, как менялись приоритеты у пользователей соцсетей. Если в 2002 году чаще регистрировали аккаунты в Friendster, Facebook, Flickr, то в 2019 году в топ-5 вошли суперпопулярный Facebook, YouTube, Instagram, WeСhat, Tumblr.

WeСhat — мобильная платформа для обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, разработанная компанией Tencent. Приложение доступно для всех популярных мобильных платформ. В августе 2015 аудитория WeChat составила 600 млн. Активных пользователей, что всего на 100 млн. Меньше аудитории Facebook Messenger. Считается региональной платформой. Популярна в Китае.

Tumblr — сервис микроблогов и социальная сеть, позволяющая пользователям публиковать текстовые сообщения, изображения, видеоролики, ссылки, цитаты и аудиозаписи в своем блоге. Зарегистрировавшись на Tumblr, пользователь может вести несколько микроблогов одновременно. Tumblr поддерживает 18 языков (украинского нет в списке).

Стоит отметить, что популярный в Украине Twitter сейчас занял только десятую позицию. Его опередил Google+.

В Топ-10 не вошли запрещенные в Украине «Одноклассники», «ВКонтакте». Нет также популярного приложения WhatsApp.

Статистика самых популярных соцсетей в мире с 2002 по 2019 год pic.twitter.com/e6d0OzKUkm — #MDK (@mudakoff) June 13, 2019

Видео, которое опубликовал в Twitter пользователь с ником MDK, вызвало споры у фолловеров.

Под роликом появились такие комментарии:

«Я не понял, а где Одноклассники?»

«Как приятно, что помойка ВК в этот список не выходит».

«Google+ популярнее Twitter??»

«Главное, чтобы никто не трогал и не блокировал Твитер».

«У Google+ слишком завышены цифры, как по мне».

«За Твиттер обидно».

Напомним, в России популярный интернет-сервис Tinder, предназначенный для романтических знакомств, попал под контроль власти. Мобильная платформа обязана делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и перепиской.

Как сообщали «ФАКТЫ», в марте 2019 года сооснователь самой популярной в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о том, как в ближайшие два года намерен изменить работы Facebook, Instagram и WhatsApp.

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