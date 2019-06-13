Против экс-главы Конституционного суда Шевчука завели дело

Украина

Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука. Поводом стало обращение народного депутата, в котором тот заявил, что бывший главный судья КСУ назначил себе внештатных советников с нарушением норм закона. Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда», — сказала она.

Дело возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Напомним, 14 мая судьи выразили недоверие Станиславу Шевчуку. Поводом для претензий стали незаконные распоряжения, политизация деятельности суда, игнорирование прав судей, а также нарушение им конституционных гарантий.

В тот же день избрали новым председателем Наталью Шапталу, которая и привела к присяге шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Тем не менее Шевчук подал в суд иск, оспаривая свое увольнение.



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