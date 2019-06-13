- 14:51 У пассажиров возникли проблемы с покупкой билетов на поезда "Укрзалізниці" онлайн: что происходит
- 14:35 Владимир Ивасюк повеситься не мог: всплыли новые детали резонансного дела
- 14:30 "Цветущая Эллада": на Певческом поле в Киеве откроется уникальная цветочная выставка
- 14:30 Против экс-главы Конституционного суда Шевчука завели дело
- 14:29 Под Николаевом в смертельное ДТП попал санитарный автобус: фото с места происшествия
- 14:03 Киевлянка умерла в больнице, так и не дождавшись своей очереди к врачу
- 13:59 Пять лет назад освободили Мариуполь: в сети припомнили мощное видео прорыва украинских войск
- 13:55 Скоро отменят распад СССР: в сети активно шутят про решения Барышевского суда
- 13:54 В США переименовали Киев
- 13:44 Львовский авиазавод оштрафовали на 3 миллиона гривен за непоставленные истребители
- 13:37 Как менялся мир соцсетей за последние десятилетия: появилось яркое видео
- 13:24 В Киеве "похолодает" до +29: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
Против экс-главы Конституционного суда Шевчука завели дело
Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука. Поводом стало обращение народного депутата, в котором тот заявил, что бывший главный судья КСУ назначил себе внештатных советников с нарушением норм закона. Об этом Укринформу рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
«Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного Суда», — сказала она.
Дело возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением»).
Напомним, 14 мая судьи выразили недоверие Станиславу Шевчуку. Поводом для претензий стали незаконные распоряжения, политизация деятельности суда, игнорирование прав судей, а также нарушение им конституционных гарантий.
В тот же день избрали новым председателем Наталью Шапталу, которая и привела к присяге шестого президента Украины Владимира Зеленского.
Тем не менее Шевчук подал в суд иск, оспаривая свое увольнение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!