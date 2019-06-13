Владимир Ивасюк повеситься не мог: всплыли новые детали резонансного дела

Происшествия

С известного украинского композитора Владимира Ивасюка, которого нашли повешенным в лесу в мае 1979 года, наконец сняли клеймо самоубийцы. Как сообщил председатель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который участвовал в следственном эксперименте, автор «Червоной руты» не мог сделать это самостоятельно.

«Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. Нам была задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия — в мае в этом же лесу на таком же дереве — и провели следственные эксперименты», — цитирует Рувина УНН.

По словам Рувина, для эксперимента был найден спортивно натренированный мужчина, который по внешним характеристикам отвечал Ивасюку.

Эксперимент поделили на три этапа: первый — определить, мог Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле, второе — определить, мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима.

«Следственным экспериментом было установлено, что он (Иваюк — ред.) не мог сам этого сделать и даже натренированное лицо, которое мы привлекали, которое подтягивается одной рукой, тоже не могло это сделать — завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю», — рассказал Рувин.

Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.

По результатам эксперимента установили, что были люди, которые способствовали тому, чтобы Ивасюк оказался в петле — два или три человека.

Результаты экспертизы были переданы в прокуратуру Львовской области.

Напомним, 18 мая 1979 тело композитора Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным. Следствие выдвинуло единую версию — самоубийство в результате длительного психического расстройства.

Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района за отсутствием состава преступления через два месяца — 18 июля 1979.

Известно, что 24 апреля 1979 года Владимир Ивасюк после телефонного звонка вышел из дома и больше не вернулся. Только 18 мая его нашел повешенным в Брюховецком лесу под Львовом солдат срочной службы.

Похороны Ивасюка позже сравнивали с похоронами в Москве Владимира Высоцкого. Попрощаться с гениальным украинским композитором пришли десятки тысяч людей.

Сразу же после смерти Ивасюка началась кампания по игнорированию его творчества. По официальной версии, композитор ушел из жизни сам. Но ни родные, ни друзья музыканта этому не поверили.

26 января 2009 года Генеральная прокуратура Украины возобновила уголовное дело о смерти легендарного музыканта, но в ноябре 2012-го оно было закрыто из-за отсутствия состава преступления. 12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины повторно возобновила уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка. Прокурор Львовской области Роман Федик в феврале 2015 года заявил, что композитор был убит сотрудниками КГБ.

Владимир Ивасюк прожил всего 30 лет, но успел написать 107 песен, 53 инструментальных произведения.

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