Ровно 70 лет назад родился знаменитый украинский композитор Владимир Ивасюк

История современности

1 марта 1869 г. Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство.

2 марта 1969 г. Начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский.

3 марта 1639 г. Колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь спонсора Джона Гарварда.

5 марта 1904 г. Известный изобретатель и физик Никола Тесла описал процесс формирования шаровой молнии.

6 марта 1899 г. Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин.

6 марта 1939 г. В Киеве был открыт памятник Тарасу Шевченко.



Владимир Ивасюк появился на свет 4 марта 1949 года в городе Кицмань Черновицкой области. Его отец был писателем, а мать учительницей. Интерес к музыке мальчик начал проявлять уже в трехлетнем возрасте, а в шесть лет пошел в музыкальную школу. Учитель понял, что Володя Ивасюк обладает настоящим талантом и уговорил родителей отправить сына в Киев, в школу одаренных детей имени Лысенко. Мальчик начал учиться игре на альте, но пребывание в закрытом учебном учреждении вдали от дома, родных негативным образом сказалось на его здоровье. Родители решили забрать сына домой. Вернувшись в Кицмань, он стал учиться в средней школе по классу фортепиано. В 15 лет Володя написал свою первую песню «Колыбельная» на стихотворение отца. В школе создал вокально-инструментальный ансамбль «Буковинка».

В 1966 году, незадолго до окончания школы, произошла история, из-за которой будущий композитор испытал много неприятных моментов.

— Володя с компанией друзей гулял в парке, — рассказывала в интервью «ФАКТАМ» сестра Владимира Ивасюка Оксана. — Один из парней решил пошутить и забросил картуз на голову памятника Ленину. Ребята испугались, нужно было его как-то оттуда снять. Кто-то попытался это сделать, но… гипсовый бюст оказался не закреплен. Он рухнул, что-то отбилось, а парней, в том числе и Володю, забрали на пятнадцать суток в милицию. Золотую медаль, на которую шел брат, ему не дали, выгнали из комсомола. И с тех пор начались неприятности. Володю исключили из мединститута прямо на посвящении в студенты. Ректор сказал: да, ты поступил, но не имеешь права учиться. Брату пришлось пойти работать слесарем на завод «Легмаш», там он создал хор. А спустя год снова поступил в медицинский.

Знаменитую «Червону руту» Владимир написал в 1970 году, а через год песня победила на первом всесоюзном фестивале «Песня-71». На заключительном концерте в Останкино ее исполнили солисты ансамбля «Смеричка» Назарий Яремчук, Василий Зинкевич и автор Владимир Ивасюк. Его песни пел весь Союз, популярность молодого композитора была огромной, но он все еще оставался студентом, продолжал учиться в медицинском институте. В 1973 году получил диплом врача и поступил в аспирантуру.

В 1974 году на международном песенном конкурсе в Сопоте София Ротару победила с песней Ивасюка «Водограй». В этом же году Владимир поступил на композиторское отделение Львовской консерватории. Учился в аспирантуре медицинского института, консерватории, писал песни и приступил к работе над музыкой к спектаклю «Прапороносці» по одноименному роману Олеся Гончара. Это были колоссальные нагрузки. Музыку Ивасюк сочинял по ночам — день был слишком коротким для него. Песни у композитора рождались спонтанно, в самых неожиданных местах. Он постоянно носил с собой портфель, где находились черновики произведений.

В июле 1976 года Владимира исключили из консерватории за пропуски занятий, но через год он сумел восстановиться. Его песни побеждали на всевозможных конкурсах, их пели известные исполнители. Гонорары молодого композитора были весьма солидными, казалось, ничто не может омрачить его блестящее будущее.

Но 24 апреля 1979 года Владимир Ивасюк после телефонного звонка вышел из дома и больше не вернулся. Только 18 мая его нашел повешенным в Брюховичском лесу под Львовом солдат срочной службы.

Известие о смерти талантливого музыканта стало шоком для всех, кто его знал. Похороны Владимира Ивасюка позже сравнивали с похоронами в Москве Владимира Высоцкого, ушедшего из жизни в 1980 году. Попрощаться с гениальным украинским композитором пришли десятки тысяч людей. На могилу музыканта было возложено невероятное количество цветов и венков с траурными лентами. Очевидцы сообщают, что в день похорон в цветочных магазинах Львова невозможно было купить живые цветы. Милиция их выбросила, но на следующий день люди принесли еще больше букетов.

Сразу же после смерти Ивасюка началась кампания по игнорированию его творчества. По официальной версии, композитор ушел из жизни сам. Но ни родные, ни друзья музыканта этому не поверили. Дело Ивасюка очень скоро закрыли. 26 января 2009 года Генеральная прокуратура Украины возобновила уголовное дело о смерти легендарного музыканта, но в ноябре 2012-го оно было закрыто из-за отсутствия состава преступления. 12 июня 2014 года Генеральная прокуратура Украины повторно возобновила уголовное дело о смерти Владимира Ивасюка. Прокурор Львовской области Роман Федик в феврале 2015 года заявил, что композитор был убит сотрудниками КГБ.

Владимир Ивасюк прожил всего 30 лет, но успел написать 107 песен, 53 инструментальных произведения.

Подробности расследования смерти знаменитого украинского композитора читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» «Дело Ивасюка»: судмедэкспертиза установила, что на момент повешения композитор был уже мертв.

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