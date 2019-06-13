Общество

У пассажиров возникли проблемы с покупкой билетов на поезда "Укрзалізниці" онлайн: что происходит

В четверг, 13 июня, украинцы, решившие заказать билеты на поезд через онлайн-систему столкнулись с невозможностью это сделать. Ранее сообщалось об открытии продажи билетов на 18 летних поездов в направлении морских курортов Украины.

В «Укрзалізнице» сообщили, что сбои в работе происходят из-за увеличения нагрузки. «В работе онлайн-системы продажи билетов booking.uz.gov.ua возможные временные технические сбои. Сейчас специалисты принимают все меры для устранения недостатков в работе онлайн-системы. Просим прощения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с учетом повышения спроса на перевозки в выходные дни, приходящиеся на нынешние праздники Троицы и Дня Конституции Украины, начата работу по назначению дополнительных поездов на этот период.

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