Селфи на крыше поезда: под Одессой девушка получила ожоги 65% тела

Происшествия

В одном из сел Раздельнянского района Одесской области 17-летняя девушка получила удар током силой 24 500 тысяч вольт на крыше товарного вагона. В тяжелом состоянии с многочисленными ожогами ее госпитализировали в ожоговый центр Одессы. Напомним, в Киеве зацепер на крыше электрички получил ожог 50% тела, а под Харьковом развлечения зацепера обернулись смертью.

Как сообщили в областном главке полиции, девушка решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешной сдаче ВНО. Поднявшись по лестнице наверх, она получила мощный удар током силой 24 500 тысяч вольт. В результате, с многочисленными ожогами ее отбросило на землю. Скорую помощь и полицию вызвал ее приятель, который стал очевидцем трагедии.

Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожей трагедии в Одессе, где скончался 20-летний парень, получивший ожоги 70 процентов поверхности тела в результате удара электротоком высокого напряжения на крыше грузового железнодорожного состава.

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