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Друг Зеленского попался на нарушении ПДД
Известный телеведущий и шоумен, звезда «Квартала 95» Артем («Гагарин») Михайличенко попался на нарушении правил дорожного движения. Он сам сознался в этом, написав соответствующий пост в Instagram.
«Нарушил — уплати штраф. Хотя лучше не нарушать! Очень удобно… оплатил штраф сразу на месте карточкой. Правда, сотрудники полиции рассказали, что это удобство только для водителей. Для них бюрократия и вся бумажная волокита как была, так и осталась… „Страна в смартфоне“ — это то, что может это все побороть», — написал он.
По словам Михайличенко, он пошел на обгон и превысил скорость. Это правонарушение было зафиксировано прибором контроля скорости TruCam.
Отметим, что шоумен является близким другом президента Украины Владимира Зеленского.
Как писали «ФАКТЫ», ранее супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена показала свою лучшую подругу и поздравила ее с Днем друзей. Снимки появились на странице первой леди в Instagram.
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