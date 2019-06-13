Богомолов унизил Собчак (фото, видео)

Шоу-бизнес

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, официального объявившая о разрыве с мужем Максимом Виторганом, после чего вместе с ним была замечена на Кипре, впервые взяла интервью у предполагаемого виновника развода Константина Богомолова. Говорят, роман с режиссером и стал причиной разлада в семье Собчак и Виторгана. Якобы Константин является любовником Ксении. Впрочем, свои отношения с режиссером она не комментирует.

Интервью для проекта «Осторожно Собчак», поводом для которого стало назначение Богомолова на пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной, начали на вечерних улицах Москвы. Режиссер приехал на встречу на самокате. Они прошлись по памятным местам, говорили о творчестве, театре, рассуждали об интеллигенции…

Богомолов много размышлял и даже местами унижал и подкалывал Собчак, которая является дилетантом в его теме, и уходил от прямых ответов.

«Пришло время, когда таким людям как ты, в том числе, прости, которые не очень опытны в театре, а опыт и разработанность рецепторов — это определяющая вещь в восприятии чего угодно…» — говорил Богомолов.

«Это высокомерие и снобизм!», — возмущалась Собчак.

Режиссер стоял на своем, и заявил, что это не высокомерие вовсе, а такова реальность. «У тебя не разработаны вкусовые рецепторы в восприятии театра. Может быть сейчас, ты больше интересуешься разным другим театром и, может быть, они у тебя в итоге будут лучше разработаны», — продолжал Богомолов.

Он подчеркнул, что пять-семь лет назад зрители, среди которых была и Собчак, уходили с его спектакля «Гаргантюа и Пантагрюэль», а сегодня все смотрят с удовольствием.

«А сейчас вы бы, Ксения Анатольевна, досмотрели бы этот спектакль, потому что для вас очень важен звон, который стоит в восприятии того, про что вы не очень понимаете. То, что я делал пять лет назад, для целого ряда людей было ультразвуком, просто их уши не воспринимали это. Прошли годы, вдруг, начинают прислушиваться и различать. Это нормально», — подколол ведущую режиссер.

«Интервью должно быть полезным для обоих, иногда даже больше для интервьюера», — заключил он.

В комментариях под видео пишут, что Ксения откровенно флиртовала с режиссером и их беседа была похожа на завуалированное свидание. Хотя они вовсе не говорили о личном. Разве что обрывки фраз можно интерпретировать, как признание их отношений.

«Я не могу всю свою жизнь тратить на вас», — сказала Собчак, завершая интервью. «Остаток вполне возможно», — ответил ей Богомолов.

На днях Ксения и Константин вместе появились на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи. Они мило провели вечер, ворковали и общались с коллегами. На той же вечеринке присутствовал и Максим Виторган. Его Собчак игнорировала и даже не поздоровалась, несмотря на то, что ранее говорила, что они расстались друзьями ради их сына Платона.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что Ксения Собчак взяла интервью у Филиппа Киркорова, показав его роскошный дом и гардеробную.

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