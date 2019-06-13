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С 1 июля в Украине стартует энергорынок: как это отразится на тарифах для населения

Уже шестой месяц миллионы украинцев вынуждены оплачивать электроэнергию по новым правилам. С начала года, в рамках начавшейся реформы энергорынка, услуги клиентам в Украине оказывают две разные компании — оператор системы распределения и поставщик электроэнергии. Соответственно, изменились форма платежек и реквизиты для оплаты. Полноценное реформирование энергетического рынка должно произойти с 1 июля, когда заработают все нормы Закона «О рынке электрической энергии». Этот документ должен существенно изменить отношения между поставщиками и потребителями. Более того, авторы закона утверждают, что вскоре возникнет конкуренция, и мы с вами сможем выбирать, у какой компании покупать электричество. При желании поставщика можно поменять. Хотя некоторые эксперты опасаются, что уже с 1 июля могут существенно вырасти тарифы на электроэнергию. Давайте разбираться. О новой модели энергорынка «ФАКТАМ» рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

«В 2020 году электроэнергия для населения может подорожать на 40—50 процентов»

— Нынешние изменения рыночной модели происходят в соответствии с Законом Украины «О рынке электрической энергии», который был принят еще в 2017 году. На подготовку к реформе отводилось два года, и вот они истекли. Вместо привычного государственного предприятия «Энергорынок» должна появиться новая компания «Оператор рынка», на которую и будут возложены операторские функции. Элементом общей системы также должно стать государственное предприятие «Гарантированный покупатель».

По задумке авторов реформы, Украина должна адаптировать у себя базовые положения Третьего энергопакета, принятого в Европейском союзе. Данная модель призвана разрушить нынешнюю систему, когда вся электроэнергия, генерируемая в системе, продается ГП «Энергорынок», а уже затем обезличенно реализуется конечному потребителю. Сама поставка осуществляется либо оптовыми покупателями, приобретающими ее по нерегулируемому тарифу и продающими по договорной цене, либо сетевыми операторами — облэнерго, которые продают электроэнергию в розницу по регулируемому тарифу. Первые, как правило, обслуживают отдельные крупные предприятия, вторые — население, а также малый и средний бизнес.

В данной системе «Энергорынок» — это энергетический «котел», в который сливаются все платежи за электроэнергию и затем распределяются между генерацией и оператором магистральных сетей — Национальной энергетической компанией «Укрэнерго».

— Как же будет работать реформированный энергетический рынок?

— Рыночная модель предусматривает, что каждый потребитель сам сможет выбирать поставщика электроэнергии. Для ее активизации Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), утвердила основные нормативные документы, регулирующие правила рынка, системы передачи и распределения электроэнергии, порядок распределения платы и механизм коммерческого учета.

Уже начиная с июля, в Украине должно появиться несколько рыночных сегментов: внутрисуточный рынок, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Все они будут функционировать на базе двусторонних биржевых договоров, которые станет регистрировать ГК «Укрэнерго».

— Зачем нужны все эти сегменты?

— Их наличие обусловлено спецификой электроэнергии как товара, который нельзя положить в холодильник. Производитель электроэнергии вначале будет продавать ее на рынке на сутки вперед. То, что не будет реализовано ввиду недостаточности спроса, уйдет на внутрисуточный рынок. Если и там не будет все продано, в дело вступает балансирующий рынок. Но в любом случае, вся электроэнергия должна найти своего покупателя, наличие «товарных остатков на складе» не предусмотрено. На финише все невыкупленные лимиты будут приобретены ГП «Гарантированный покупатель».

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Что касается вспомогательных услуг, то под ними подразумевают резервные мощности ТЭС и ГЭС, которые можно при необходимости активировать. За это они будут получать доплату от «Укрэнерго».

И вот здесь возникает сакраментальный вопрос: кто будет компенсировать разницу в тарифах в зависимости от вида генерации? Простыми словами, кто заплатит владельцам ТЭС и «зеленой энергетики», учитывая, что цены на их электроэнергию выше рыночных и без надлежащего финансового компенсатора ее никто не купит? Сейчас это происходит за счет перекрестного субсидирования со стороны атомной энергетики.

В случае с рыночной моделью не исключено, что за торжество рынка придется раскошелиться потребителю, то есть нам с вами. Ведь и ТЭС, и «зеленая энергетика» получат свою компенсацию через тариф «Укрэнерго». Правда, в период «переходных положений» будет действовать старая схема компенсации: разницу в тарифах оплатит «Энергоатом».

Но уже в 2020 году электроэнергия для населения может подорожать на 40—50 процентов, что не исключает того факта, что процесс выравнивания цен для промышленности и населения стартует в этом году.

«Сегодня нет никаких вариантов, кроме как вводить рынок»

Не исключают рост тарифов на электроэнергию и в Нацбанке.

«Вопрос, будет ли рынок электроэнергии работать с 1 июля, остается открытым. Наш официальный прогноз на сегодня предполагает, что с июля этого года цены на электроэнергию вырастут на 25 процентов. Это окажет минимальное влияние на инфляцию — около 0,2 процента. Даже если окажется немного больше, то это не будет иметь значительного влияния на общую инфляцию», — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

Однако, чем ближе дата запуска обновленного рынка электроэнергии, тем больше появляется правительственных решений, призванных урегулировать все спорные вопросы и в первую очередь не допустить резкого скачка тарифов на электроэнергию.

«Парламент определил, что 1 июля рынок должен быть введен в действие в соответствии с законом. Сегодня нет никаких вариантов, кроме как вводить рынок. При этом наша позиция заключается в том, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не росли», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Для этого Кабинет министров на недавнем заседании принял два важных постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии, — «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».

Эти документы были утверждены на основе предложений НКРЭКУ по усовершенствованию системы возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей. Как сообщается в официальном письме НКРЭКУ в адрес Кабинета министров Украины, это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных.

«НКРЭКУ предоставляет предложения относительно вопроса возложения на участников рынка специальных обязанностей, а именно:

продажа не менее 80 процентов электричества, произведенного АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене;

продажа не менее 50 процентов электричества, произведенного ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене;

закупка поставщиком универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии;

закупка операторами сетей на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологических потерь электроэнергии на ее передачу и распределение.

Нужно обязать АЭС заказывать и оплачивать услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей", — говорится в письме НКРЭКУ.

Как отмечает НКРЭКУ, такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что с 1 июля в Украине изменится цена на газ для населения.





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