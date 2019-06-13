Троица-2019: традиции и запреты праздника

Украина

В воскресенье, 16 июня, христиане восточного обряда будут праздновать Троицу. Один из 12 самых больших праздников в году всегда приходится на воскресенье, поскольку отмечается на 50-й день после Пасхи. Как описано в Деяниях святых апостолов, через десять дней после Вознесения Христа, как и обещал Спаситель, на его учеников сошел Дух Святой. В этот момент они находились в Сионской горнице в Иерусалиме. «…Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Таким образом явилась людям третья ипостась Триединого Бога. Ведь раньше верующие знали только Бога-Отца и Бога-Сына — Иисуса Христа.

В старину в Украине люди говорили об этом празднике так: «Сорок дней по Вознесении наш Иисус дорогой ходил по земле. Потом вознесся на небо. А когда вознесся, то на апостолов Дух Святой послал, чтобы они получили великую силу. В тот момент, когда Дух Святой сходил, по всей земле разливалась благодать Божия, от которой поднимались травы и разрастались кусты и деревья, всё утопало в зелени. Произошло это в день святой, в воскресенье, и с тех пор оно называется Зеленым…»

В Украине этот праздник полностью соответствует своему второму названию, ведь в «Зелену неділю» по древней традиции всё должно быть украшено зеленью — ветками и травами. Используют для этого ветви клена, липы, березы и тополя. Вербу наши предки не ломали, считая, что она уже заплатила дань людям в Вербное воскресенье. А осину обходили стороной, говоря, что это дерево Богу не угодно, ведь «на ньому Юда повiсився».

Накануне Троицы по всему дому расставляют букеты из душистых трав — чабреца, полыни, мяты, любистка и аира. В селах травами усыпали еще и полы в комнатах, амбаре и хлеву. Добавляли в букеты и символичные растения. Так, медуница, согласно поверью, помогала найти для дочери богатого жениха, а тысячелистник объединял семью.

Украшая дом, особое внимание уделяют углу с иконами. Образа ставят на васильки и мяту, покрывают новыми рушниками и зажигают лампадку.

Накануне Троицы и рано утром хозяйки готовят праздничные блюда. Традиционно на стол в этот день в Украине подавали холодец из петуха, борщ и пироги с соленым творогом и зеленью, вареники с ягодами, сдобные калачи, медовые коржики и узвар. Выпечки делали побольше, чтобы хватило на угощение обездоленным людям. Например, в старину на Троицу обязательно одаривали сирот. Детям раздавали калачи, коржики и мелкие деньги. Считалось, что тот, кто не забудет о сиротах, «весь год не буде лиха мати».

Подготовив дом и стол к празднику, люди надевали свои лучшие наряды и шли в храм. Девчата несли в церковь букетики из полыни, мяты, барвинка с тройной свечой посередине. Кстати, ее огарок после литургии не выбрасывали, а хранили как оберег.

После службы в этот день традиционно освящали колодцы. Ожидая священника, люди оставляли во дворе на столике хлеб-соль. Многие просили окропить святой водой еще и дом с двором. Считалось, что это защитит семью от русалок и мавок, которые в Зелену неділю стараются напакостить людям. Поскольку русалки ходят по земле всю неделю после Троицы, нужно носить с собой оберег — окропленный святой водой букет трав: «Якщо оберіг не взяти, то русалки нападуть і залоскочуть».

С водяными красавицами связан и основной запрет праздника: на Троицу нельзя купаться, ведь русалки могут утащить на глубину и утопить. Запрещалось также бросать на землю яичную скорлупу, которая, согласно поверью, может придать русалкам сил. Поэтому после пикников, которые люди часто устраивали в праздник, остатки пищи тщательно собирали. А задабривали русалок, развешивая для них на ветках полотно — на сорочки.

Молодежь на Троицу после церковных торжеств устраивала игры и развлечения — с песнями, танцами, шутками… Веселье, как правило, продолжалось до поздней ночи. Забавная традиция была в западных регионах Украины: парень, который хотел жениться до праздника Покрова Богородицы (14 октября), должен был забросить маленькое зеркальце… за пазуху своей невесте, чтобы впредь она смотрела только на него и не обращала внимания на других ребят.

Трудиться на Троицу не полагалось, поэтому веселью предавались и люди семейные. Так, замужние женщины отправлялись в шинок, куда через какое-то время подходили их мужья, чтобы вместе закусить, выпить, спеть и потанцевать. Ходить парами было опасно: русалки позавидуют семейной идиллии и погубят одного из супругов.

Кстати, люди, занимавшиеся врачеванием и разбиравшиеся в травах, в Зелену неділю делали запасы лекарственных растений. Верили, что на Троицу травы приобретают особую силу. Рвали медуницу, полынь, алтей, арнику, ромашку, бузину и липовый цвет обязательно с молитвой и крестным знамением. Считалось, что тогда травы долго будут сохранять свои лечебные свойства.

Знахари утверждали, что только на Троицу можно вернуть утраченное зрение. Для этого требовался особый ритуал. Желающий исцелиться утром отправлялся на луг с глиняной мисочкой красного цвета и собирал в нее росу, произнося особые слова: «Жива водичко, Божа росичко, Духом Господнiм оснащена, капай у цю мисочку». Этой водой промывали глаза.

В понедельник после Троицы — в Духов день — наши предки почитали землю как именинницу, поэтому «тревожить» ее, например, работать в поле, не разрешалось.

Кстати, вся праздничная неделя (с 17 по 23 июня) — сплошная, или всеядная, то есть ни в среду, ни в пятницу поста нет. А с 24 июня начнется Петров пост, который продлится до 12 июля.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как отметили Пятидесятницу — День сошествия Святого Духа — римокатолики. У христиан западного обряда праздник пришелся в 2019 году на 9 июня.

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